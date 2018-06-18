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18 Haziran 2018 15:30

Emre Akbaba için ayrılık kesin

Alanyaspor’un yıldız futbolcusu Emre Akbaba’nın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.

Emre Akbaba için ayrılık kesin

18 Haziran 2018 15:30

3 büyükler başta olmak üzere birçok kulübün istediği Akbaba’nın Galatasaray’a transferi yalanlansa da yeni sezonda Alanya’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


Son 2 sezondur gösterdiği performansla yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün dikkatini çekmeye başaran genç futbolcunun kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere Başakşehir’inde ilgisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’a gitmek için kulübüne rest çektiği iddiası Aytemiz Alanyaspor tarafından yalanlandı. Fenerbahçe’de ise transfer harekatı yeni teknik adamın belirlenmesinin ardından hız kazanacak. Sarı-lacivertlilerin yerli transferde ilk hedefi konumunda yer alan Akbaba için takas+para teklifinde bulunması bekleniyor. Beşiktaş’ın da transfer hedefi konumunda yer alan yıldız futbolcu için uygun şartların oluşması bekleniyor. Mali olarak küçülmeye gidecek olan Siyah-beyazlılar, Emre Akbaba’yı bonservis bedeli ödemeden takas yöntemiyle kadrosuna katmak istiyor.



Başakşehir’de devrede


İstanbul kulüpleri arasında ekonomik olarak eli en güçlü takım olan Başakşehir, oyuncu için bonservis bedeli ödemeye hazır. Fakat Akbaba’nın tercihini 3 büyüklerden yana kullanılacağı iddia ediliyor. Yıldız futbolcu için yurt dışından da Emre Akbaba için birçok takımın menajerler aracılığıyla nabız yokladığı iddia ediliyor.




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