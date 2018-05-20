Emre Akbaba için henüz resmi teklif yok

2 sezonda 20 gol 16 asist başarısı gösteren Akbaba için henüz resmi bir teklifin yapılmadığı belirtildi.

Süper Lig’de sezonun sona ermesinin ardından transfer gündemi de ısınmaya başladı. Son 2 sezondur Aytemiz Alanyaspor’da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba’yla 3 büyükler başta olmak üzere, birçok süper lig ve Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Akbaba’nın Transfermarket değeri 4,5 milyon Euro fakat genç yıldız için kulübünün daha yüksek bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

İki sezonda 20 gol 16 asist

Aytemiz Alanyaspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2016-2017 sezonunda 33 lig maçında 6 gol atıp 6 da asist yapan Akbaba, bu sezon adeta gol makinesine dönüştü. Oynadığı 32 lig maçında 14 gol atıp 10 da asist yapan yıldız futbolcu takımına çok büyük katkı sağladı.

İstikrar abidesi

İki sezonda turuncu-yeşilli formayı ligde 65 kere terleten genç on numara, hiç sakatlık yaşamadı ve sadece 3 maçta kart cezalısı olduğu için forma giyemedi. 2016-2017 sezonunda ligde oynadığı 33 maçın 25’inde 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcunun sezon boyunca en az aldığı süre ise 73 dakika oldu, 1 maçta da sarı kart cezalısı olduğu için oynayamadı. Bu sezon ligde 32 müsabakada yer alan Emre Akbaba, 29 maçta 90 dakika oynadı, en az aldığı süre ise 79 dakika oldu. Akbaba, 2 maçta kart cezalısı olduğu için forma giyemedi.

Milli takım performansı

Gösterdiği performansla A Milli takım kadrosuna seçilen Akbaba, milli formayı ilk kez 13 Kasım 2017’de Antalya’da Arnavutluk’la oynanan dostluk maçında giydi ve gol atma başarısı gösterdi. O günden sonra Milli formayı 2 kez daha sırtına geçiren genç yıldız, A Milli takımın İran, Tunus ve Rusya ile oynanacak olan özel maçların aday kadrosunda yer aldı.

Hasan Çavuşoğlu: “Resmi teklif yok”

Öte yandan Alanyapsor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başarılı oyunun transferiyle ilgili “Henüz kulübümüze Emre Akbaba ile ilgili resmi bir teklif gelmedi” dedi.