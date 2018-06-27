Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 09:46

Emre Akbaba’nın tişörtü heyecanlandırdı

Aytemiz Alanyaspor’un yıldız ismi Emre Akbaba, İspanya’da tatilin tadını çıkarıyor.

Emre Akbaba’nın tişörtü heyecanlandırdı

27 Haziran 2018 09:46

Sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafında tişörtünde bulunan sarı-kırmızı renkler ise Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Ayrıca birçok Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları da takımlarına transfer olması yönünde yıldız isme çağrıda bulunuyor.


Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Emre Akbaba, İspanya’da tatilin tadını çıkarıyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok takımla adı anılan ve hakkında her gün yeni bir takıma transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılan genç futbolcu İspanya’nın Barcelona şehrinde tatiline devam ediyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı takipçileriyle paylaşan Akbaba’nın giydiği tişörtte bulunan sarı-kırmızı renkler ise ise Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarları da yıldız futbolcuya takımlarına transfer olması yönünde yüzlerce yorum yaptı.


Emre Akbaba hakkında geçtiğimiz günlerde "Beni Galatasaray’a satın" diyerek rest çektiği iddiaları kulübü Aytemiz Alanyaspor tarafından yapılan resmi açıklama ile yalanlanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç