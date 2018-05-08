Alanya Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda Ebru Türel’e AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, Belediye’nin Sosyal Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi başkanları eşlik etti. Alanya AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen ve ekibi tarafından karşılanan Türel, daha sonra Alanyalı kadınlara sosyal projeler ve belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ebru Türel, “Son 4 yılda Büyükşehir’in Alanya’ya yaptığı yatırımların maliyeti 473 milyon lira, devam eden projelerinin maliyeti ise 173 milyon lira. Büyükşehir yasası geçmeden önce Özel İdare’den Alanya’ya yapılan yatırım tutarı yıllık 10 milyon lira idi. Büyükşehir Yasası uygulamaya konulduktan sonra Alanya’ya yapılan yatırımların tutarı 4 yılda 500 milyona yaklaşmış. Bu da bu düzenlemenin ne kadar faydalı olduğunu göstermeye yeter “ dedi.

Türel, daha sonra “En Yeni Antalyalı” projesinin Alanya’daki ilk çalışmasını yapmak için Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçti. Doğum ve Çocuk Ünitesi’ne giden Türel, yeni doğum yapan kadınları ve eşlerini ziyaret etti. Onları tebrik etti ve hediyelerini vererek “En Yeni Antalyalı” projesi hakkında kısa bilgi verdi. Yeni bebekler ve anneleriyle yakında ilgilenen Türel’e aileler büyük ilgi gösterdi ve bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür etti.