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09 Mayıs 2018 13:28

“En Yeni Antalyalı” projesi Gazipaşa’da tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi, Ebru Türel, Gazipaşa ilçesi’nde “En Yeni Antalyalı” projesini tanıttı.

“En Yeni Antalyalı” projesi Gazipaşa’da tanıtıldı

09 Mayıs 2018 13:28


Gazipaşa Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda Ebru Türel’e AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, Gazipaşa AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Avcı ve Belediye’nin Sosyal Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi başkanları eşlik etti. Alanyalı kadınlara sosyal projeler ve belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Türel, Büyükşehir’in Gazipaşa’ya yaptığı yatırımları anlattı. Türel, Büyükşehir yasası geçmeden önce Özel İdare’den ilçelere yapılan yatırım tutarının yıllık 10 milyon lira olduğunu, Büyükşehir Yasası uygulamaya konulduktan sonra sadece Gazipaşa’ya 4 yılda 76 milyon 575 bin TL yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.



En Yeni Antalyalı Projesine Tam Not


Ebru Türel, daha sonra “En Yeni Antalyalı” projesinin Gazipaşa’da ilk çalışmasını yapmak için Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne geçti. Doğum ve Çocuk Ünitesi’ne giden Türel, yeni doğum yapan anneleri ve eşlerini ziyaret etti. Onları tebrik etti ve hediyelerini vererek “ En Yeni Antalyalı” projesi hakkında bilgi verdi. Yeni bebekler ve anneleriyle yakından ilgilenen Ebru Türel’e aileler büyük ilgi gösterdi ve bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür etti.



Gazipaşa ASMEK açılacak


Ebru Türel, hastane ziyaretinin ardından tüm tadilatları Büyükşehir tarafından yapılan, Gazipaşa Anaokulu’nda çocuklarla bir araya geldi. Türel, anaokulu ve çevresini inceleyerek çocuklarla birlikte hoş vakit geçirdi. Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi 2017-2018 sene sonu sergisi açılışına katılan Türel, sergide birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Kursiyerle sohbet etti. ASMEK’lerin kuruluşundan bu zamana kadar özverili bir şekilde çalışan Türel, günün son ziyaretini tadilatı devam eden Gazipaşa ASMEK binasına yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. ASMEK’i önümüzdeki günlerde açılacağının müjdesini verdi.




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