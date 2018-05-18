En zorlu koşu organizasyonu başladı

2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesinde düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Mammut Tahtalı Run To Sky Organizasyon Komite Başkanı Polat Dede, Mammut Sportive AŞ İletişim ve Pazarlama Direktörü Burak Sarı, ile geçen sene Ultra Trail Word Tour Dünya Şampiyonu olan İsviçreli Andrea Huser katıldı.

Basın toplantısında ilk sözü alan Mammut Tahtalı Run To Sky Organizasyon Komite Başkanı Polat Dede, 18-20 mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecekleri yarışlara 4 yıl önce 3 ülkeden yabancı katılımcının olduğunu hatırlatarak, bu sene 24 ülkeye ulaşmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yarışların Türkiye’nin ilk "skyrunning" yarışı olma özelliği taşıdığını vurgulayan Dede, şunları kaydetti:

"2015’de 40 kişiyle başlayan maceramız bu sene 400 kişiyle devam ediyor. Bu seneki organizasyon daha büyük. İlerde dünya şampiyonasını yapmayı düşünüyoruz. Bu sene yarışlar daha da zor. En zor parkur 100 kilometrelik Mammut Tahtalı Ultra Sky. Bu parkurda sporcular Tahtalı Dağı’nın etrafını 360 derece dönerek koşacak. Daha önce bu yarışı 4 saatin altında tamamlayan yarışmacı olmadı."

Dede’nin verdiği bilgiye göre toplam 24 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı Türkiye’nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliği taşıyan yarışlar, bu yıl 6 kilometrelik Vertical Kilometer, 27 kilometrelik Mammut Run To Sky, 29 kilometrelik Mammut Chimera Run, 60 kilometrelik Mammut Tahtalı Berg Sky Race ile yarışmacıların Tahtalı Dağı’nın çevresindeki parkurda mücadele edeceği 100 kilometrelik Mammut Tahtalı Ultra Sky kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar "skyrunning" yarışının Türkiye’de son yıllarda gelişme gösteren bir branş olduğunu hatırlatarak, "Federasyon olarak bu tür organizasyonları destekliyoruz. Dünya federasyonları ile görüşmelerimiz var. Gelecek sene dünya şampiyonasının bir ayağının Türkiye’de yapılması için çalışmalar yürütüyoruz. 2 bin metrenin üzerindeki "skyrunning" yarışlarına katılan sporculara eğitimler vermek için çalışmalara başladık" dedi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, organizasyona katılacak sporcuların çok zorlanacağına inandığını belirterek, yarışların, turizme büyük katkı sunduğunu ve aynı zamanda sürdürülebilir çevre anlamında farkındalık oluşturacak bir spor organizasyonu olduğunu dile getirdi ve katılın sporculara ve organisazyona başarılar diledi.

Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü de firma olarak amatör sporlara destek verdiklerini hatırlatarak, özellikle doğaya hiçbir zarar vermeyen bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Geçen sene Ultra Trail Word Tour Dünya Şampiyonu olan İsviçreli sporcu Andrea Huser, Kemer’i çok sevdiğini ve buradaki parkurları beğendiğini belirterek, bu seneki yarışlara sakatlığı nedeniyle katılamayacağını ancak gelecek sene mutlaka katılmak istediğini söyledi.

Zirvede fotoğraf sergisi

Öte yandan, yarışlarla eşzamanlı olarak deneyimli vahşi yaşam fotoğrafçısı Süha Derbent’in 30 yıllık çalışmalarından örneklerin bulunduğu “zorlu, Doğal, Vahşi” isimli fotoğraf servisi de Tahtalı Dağı zirvesinde açıldı. Sergide, aslan, kaplan, puma, leopar, zürafa ve birçok vahşi hayvanın doğal ortamı içinde yakalanmış ilginç enstantaneleri bulunuyor. Vertical Kilometer yarışıyla başlayan organizasyon, 20 Mayıs Pazar günü sona erecek.