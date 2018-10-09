Enerji Bakanı Dönmez: “Önümüzde bol güneşli günler var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih gemimiz Akdeniz'de hidrokarbon keşiflerine ve fetihlerine doğru yol aldı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 9. Türkiye Enerji Zirvesi için geldiği Antalya'da, Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Antalya'da hem ulusal hem de uluslararası iki etkinliği bir arada yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, bu etkinliklerin Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı ile 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nin önemli olduğunu kaydetti. Bakan Dönmez, “Antalya turizm kenti ve doğal güzellikleriyle anılsa da bu tip kongrelere ev sahipliği yaparak marka bir şehir oluyor. Geçmişte G-20, EXPO 2016'da bunlardan birisi” dedi.

Yüksek bir sezon geçirildikten sonra büyük organizasyonların Antalya'da yapılmasının, sürekliliğin, arzın ve kapasite doluluğunun belirli bir zaman daha sürdürülmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, Antalya'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için de önemli olduğunu belirtti.

“'Ya nasip' deyip başlıyoruz, varsa bulacağız”

Bu ayın sonuna doğru Antalya açıklarında ilk derin deniz sondajına başlayacaklarını kaydeden Bakan Dönmez, “Antalya'da limandan demir aldı ve yola çıktı. Şu anda lokasyonda. Lokasyonda sondaja başlamadan önce yapılması gereken birtakım hazırlıklar, testler var. Gemi son derece modern. Biliyorsunuz Türkiye Petrolleri onu filosuna katmış oldu. Daha önce de yine Akdeniz ve Kıbrıs civarında Türkiye Petrollerinin Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi görevlerini icra ediyordu. O sismik verileri, uzmanlarımız analiz etti. Ümitli olduğumuz bir noktadan inşallah ilk sondajımızı yapmış olacağız. Bilimsel açıdan yapılması gereken her türlü çalışmayı, hazırlığı yaptık. 'Ya nasip' deyip başlıyoruz, varsa bulacağız” diye konuştu.

Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, Antalya'nın son dönemde enerji kenti olma yönünde hızla ilerlediğini ifade etti. Antalya'nın potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu vurgulayan Dönmez, “Özellikle güneş potansiyeli olan kentlerde çatı ve cephe uygulamaların önünü açıyoruz. Tarımsal sulama amaçlı kullanmak isteyenlere benzer bir uygulamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Fatih gemimiz Akdeniz'de hidrokarbon keşiflerine ve fetihlerine doğru yol aldı”

Antalya açıklarında doğalgaz ve petrol kaynağı yakalamak için gemilerin hazır olduğunu dile getiren Bakan Fatih Dönmez, “Bir hafta kadar oldu limandan demir aldı ve belirlenen lokasyona intikal etmiş durumda. Orada bazı testleri denemeleri yaptıktan sonra inşallah bu ayın sonu itibariyle de ilk sondajımızı yapacağız. Fatih gemimiz Akdeniz'de hidrokarbon keşiflerine ve fetihlerine doğru yol aldı. Güneşte potansiyelimiz giderek artıyor” ifadelerini kullandı.

“Önümüzde bol güneşli günler var diyelim”

Türkiye'nin Avrupa'ya nazaran güneşlenme oranının birçok ülkeye göre daha iyi olduğuna dikkat çeken Dönmez, Türkiye'de ortalama bin 700 saatlik bir güneşlenme potansiyeli olduğunu söyledi. Dönmez, “Zaten insanımız güneşten sıcak su alma konusunda aslında alışkın. Anadolu'da birçok bölgede çatılarda bu sistemler var. Şimdi ona benzer bir uygulamayı da güneşten elektrik üretimini desteklemiş olacağız. Arkadaşlarla görüştük. Bir sürü bürokrasi vardı onları da 3-4 belgeye kadar indirdik. Bir takım masraflar alındı, onları da azalttık. Hatta ben arkadaşlara ‘Buraya çatıya uydu anteni takar gibi kolay olacak' demiştim. İnşallah önümüzde bol güneşli günler var diyelim. Doğal gaz ilk defa AK Parti hükümeti zamanında Antalya'da vatandaşla buluştu. Onda da ilerlememiz var” diye konuştu.

Antalya'da çok önemli projeleri olduklarını ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, Antalya'ya akla gelmeyecek projeler kazandırdıklarına dikkat çekti. Enerji üretimi yapan belediye olarak çöpten elektrik ürettiklerini belirten Türel, belediye olarak enerji alanında yaptıkları çalışmaları Bakan Dönmez'le paylaştı.