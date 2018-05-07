ENFEST başlıyor

“Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali” 10 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de AKM Fuaye alanındaki etkinliklerle başlıyor. Festival kapsamında 11 Mayıs Cuma saat 08.30’da Büyükşehir Belediyesi önünde Özel Gençlerin Temsili Askerliğe Uğurlama Töreni yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ENFEST kapsamında 8 Mayıs Salı günü engelli bireyler tam gün zıp zıp parkın keyfini çıkaracak. Açılış töreni ise 10 Mayıs Perşembe Günü saat 11.00’de AKM Fuaye alanında gerçekleşecek. Merkez ilçelerdeki özel çocukların da yer alacağı festivalde, özel eğitim okulları ile ilk ve ortaokulların özel eğitim sınıfları çeşitli gösteriler, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirecek. ENFEST kapsamında Masa Tenisi branşında başarı sahibi Engelli Milli Sporcular ile Protokol Üyeleri de gösteri maçı yapacak. ENFEST kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu da kamu kurumlarının, ilçe belediyelerin ve Büyükşehir Belediyesi’nin temsilcilerinin katılımıyla engelli bireylerin sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplanacak

ENFEST Kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde 11 Mayıs Cuma günü 08.30’da “Özel Gençlerin Temsili Askerliğe Uğurlama Töreni” yapılacak.