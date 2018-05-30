“Engellere Kapaktan Yollar” projesi

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Can Ertekin, Uzmanlar Huriye Oğuz ve Zübeyde Kütük ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette Bilgi Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurten Acar ve Dernek Başkan Yardımcısı Hacer Akdağ’a görme engelli vatandaşların kullanımına sunulmak üzere 24 adet beyaz bastonu teslim etti.

Ziyarette Merkez Müdürü Prof. Dr. Can Ertekin, “2010 yılında başlattığımız ‘Engellere Kapaktan Yollar Yapalım’ projesi kapsamında bugüne kadar topladığımız mavi kapaklar karşılığında aldığımız 300 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bugün de burada 24 adet beyaz bastonu görme engelli kardeşlerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizin amacı çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmekle beraber engelli bireylerin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırabilmek, onların ihtiyaçlarına dikkat çekebilmektir” dedi.