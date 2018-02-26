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26 Şubat 2018 15:42

Engelli basketbolcunun otopark isyanı

Antalya Havalimanı’ndaki 25 araçlık engelli otoparkını kullanan ve araçlarında engelli plakası bulunmadığı için kullanıcısı anlaşılamayan araçlar engelli vatandaşların tepkisini çekti.

Engelli basketbolcunun otopark isyanı

26 Şubat 2018 15:42


Aralarında engelli basketbolcu Cavit Torun’un de da yer aldığı mağdur vatandaşlar, araçlarını başka alanlara park edip uçaklarına yetişmeye çalıştı, bazıları konuyu sosyal medyaya taşıdı.


Antalya’dan İstanbul’a gitmek için 15 Şubat günü Antalya Havalimanı’na gelen engelli basketbolcu Cavit Torun, havalimanını iç hatlar bölümüne geldi. Burada 25 araçlık engelli otoparkına aracını bırakmak isteyen Torun, plakalarında engelli işareti olmayan araçların işgal ettiğini görünce ne yapacağını şaşırdı.


“Hiç birinde engelli plaka işareti yok”


Aracını başka yere park edip uçağına yetişmeye çalışan Torun, bu tepkisini ise sosyal medya üzerinden şu sözlerle anlattı:


“Sabah 7.15 Antalya Havalimanı Engelli Otoparklarının tamamı, bu plakalar tarafından işgal edilmiş durumda. Hiç birinde engelli plaka işareti yok. Ön camlarında engelli olduklarını bildiren kartları var mı bilmiyorum ama sanmıyorum. Uçağa yetişmek zorunda olduğum için kontrol edemedim. İçlerinde oraya park etme hakkı olanlardan peşinen özür dilerim. Plakalarda engelli amblemi kullanımının isteğe bağlı bırakılması suistimal ve hak ihlallerini doğuruyor.”




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