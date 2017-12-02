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02 Aralık 2017 10:22

Engelli Büşra’nın hayaline polis yardımı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki bedensel engelli Büşra Kılınç, çocukluğundan beri hayal ettiği polislik mesleğini kısa süreliğine de olsa yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelli Büşra’nın hayaline polis yardımı

02 Aralık 2017 10:22


Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan Büşra Kılınç, birkaç saatliğine de olsa hayalindeki mesleği yaşadı. 1.5 yaşında oksijen yetersizliği yüzünden engelli hale gelen ve halen yürüyemeyen Büşra Kılınç, yaklaşık bir ay önce Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etmek istediğini Toplum Destekli Büro Amirliğine iletti. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği Büşra’nın İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan’ı ziyaret edebilmesi için bir girişimlere başladı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan Büşra Kılınç’a, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından polis üniforması giydirildi. Büşra asansörü bulunmayan İlçe Emniyet Müdürlüğünün üçüncü katına kadar engelli aracıyla taşındı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Büşra Kılınç’ı makam odasının kapısında karşıladı.



"Büşra engelsiz gibi"


Ziyarette konuşan Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, “Büşra kızımız çok başarılı bir memurumuz. Büşra kurumumuzun Temel ve İlk Eğitim İşleri Bölümünde çalışıyor. Büşra işleri o kadar hızlı ve bilinçli yapıyor ki engelsiz memur arkadaşlarımız Büşra’nın hızına yetişemiyor. Hangi evrakın, nerede olduğunu nasıl işleme konulacağını çok çabuk biliyor” dedi.


Kısa süreliğine de olsa hayalini kurduğu polis üniformasını giymenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Büşra Kılınç, kendisine bu imkanı sağlayan herkse teşekkür etti.



"Engellerle mücadele edeceğiz"


Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan da, “Büşra daha önce Kurumumuzu ziyaret etmek istediğini belirtmişti. Bizde Büşra’nın kurumumuzu ziyaretini 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe ayarladık. Büşra çocukluğundan beri polis olmayı hayal ettiğini söyledi. Bizde Büşra’ya polis kıyafeti giydirip 1 veya 2 saat misafir ederek sembolik de olsa hayallerine kavuşturduk. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Büşra’nın çok çalışkan bir memur olduğunu söyledi. Şimdilik mevzuat uygun değil. Mevzuat uygun hale geldiğinde Büşra’nın Kurumumuzda Polis Teşkilatında memur olarak çalışmasını sağlayabiliriz. Hep birlikte engelsiz bir dünya için engellerle mücadele edeceğiz” dedi.


Ön lisans programından mezun olan Büşra Kılınç’ın, Açık Öğretim Fakültesinin iktisat lisans bölümüne devam ettiği öğrenildi.




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