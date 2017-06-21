Engelli çocuklar için yaz spor okulu

Kumluca ilçesinde ikamet eden 9-16 yaş arası çocukların yaz tatillerini verimli ve sağlıklı değerlendirmeleri amacıyla Kumluca Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü (GHSİM) Tarafından Engelliler Yaz Spor Okulu hizmete açıldı. Hizmete açılacak olan Yaz Spor Okulunda çocuklara Badminton, Futbol branşlarında spor yapılmasına imkân sağlanacak.

Ücretsiz Yaz Spor Okulunda her branş için Spor Akademisi mezunu uzman eğitmenlerin görev yapacağı belirtilirken, Engelliler için Üsküdar Belediyesi tarafından açılan Yaz Spor Okulu, 21 Haziran’da başlayıp 31 Ağustosta sona erecek.

Kumluca Kaymakamı Polat Kara,“Yapılan bu çalışma son zamanlarda takdirle karşıladığımız en güzel çalışmalardan birisidir. Çünkü engelli çocuklarımızın spor tesislerimizde spor anlamında eğitilmesi ve topluma kazandırılması başta şahsımı olmak üzere toplumun her kesimini memnun edecektir” dedi.

Spor İlçe Müdürü Erol Koca da “Sporda da engelleri kaldırmak ve bu kardeşlerimize spor yaptırmak amacıyla bu çalışmayı başlattık. Çocuklarımızı topluma kazandırmak ve boş Vaktini değerlendirmelerini hedefliyoruz. Bu tür etkinliklere öncülük yapabilirsek bizi mutlu eder.”