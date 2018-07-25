Engelli Çocuklar Yaz Spor Okulu’nda Yeteneklerini Geliştiriyor

Yüzmeden, dramaya 11 dalda eğitim veren merkez, engelli bireylere unutulmaz bir yaz tatili yaşatıyor.

Döşemealtı’nda hizmet veren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli bireylere yönelik ücretsiz yaz okulu açtı. Türkiye’nin en büyüğü olan Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulu yoğun ilgi görüyor. 280 özel bireyin katıldığı yaz okulunda resim, müzik, drama, spor, yüzme, dans, seramik, masa tenisi, futbol, basketbol, eğitsel oyun branşlarında eğitim veriliyor. Özel bireyler bir birinden farklı etkinliklerle yazı doyasıya eğlenerek geçiriyor.

Eğlenerek öğreniyorlar

2 Temmuz’da başlayan yaz okulu engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlıyor. Özel bireylerin güzel bir yaz geçirmeleri için her şeyin düşünüldüğü yaz okulunda özel bireyler, hem eğlenip hem öğrenerek yaz tatilini en verimli şekilde geçiriyor. Servis araçlarıyla ulaşımın sağlandığı Engelsiz yaz okulu 29 Ağustos’ta sona erecek.

Yaz okuluna tam not

Hem eğlendiren hem de öğreten Engelli Yaz Okulu’nda uzman eğitimciler tarafından hafta içi her gün eğitim veriliyor. Özel bireylerin özgüven kazanmaları ve kendilerini ifade etmeleri açısından büyük önem taşıyan Yaz Okulu vatandaştan tam not aldı.