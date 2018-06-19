Engelli genç minibüse bindirilmedi

Engelli genç, polis ve büyükşehir görevlilerinin devreye girmesinin ardından Alanya’ya götürüldü.

Kütahya’dan tatil için Alanya’ya gelen yürüme engelli genç Cüneyt Demirtaş, bir yakınını ziyaret için Manavgat ilçesine geldi. Alanya’ya geriye dönmek için Manavgat Doğu Garajına gelen Demirtaş, burada hayatının şokunu yaşadı. Manavgat-Alanya arasında çalışan minibüsler çeşitli bahanelerle engelli genci 4 saat beklettikten sonra kendisini götüremeyeceklerini belirtti. Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran Cüneyt Demirtaş, polisi arayarak durumu bildirdi. Polisin gelerek gerekli girişimlerde bulunması da sorunu çözemedi. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü Manavgat ekipleri duruma müdahale etti. Polis ve UKOME ekiplerinin çabaları sonunda sıradaki Alanya minibüsü engelli genci Alanya’ya götürmek üzere araca aldı.

Kütahya’da bir kamu kurumunda çalıştığını ve hayatı boyunca böyle bir olay yaşamadığını belirten Cüneyt Demirtaş, "Ben doğuştan yürüme engelliyim. Alanya’ya tatil için geldim. Manavgat’ta bir yakınımı ziyaret etmek ve Manavgat’ı görmek amacıyla bugün Manavgat’a geldim. Dayımla birlikte Alanya’ya dönmek üzere Doğu Garajına geldiğimde neye uğradığımı şaşırdım. Yaklaşık 4 saat boyunca beni çeşitli bahanelerle burada beklettiler. Baktım niyetleri beni götürmemek ben de polisi arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar geldiler ama onlar da sözlerini geçiremedi. Bu işlerin sorumlusu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri geldi. Onlar da benim Alanya’ya gidebilmem için çaba harcıyor. Sadece yazıklar olsun diyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Polise ve büyükşehir görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.