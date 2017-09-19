Engelli Mola Evleri hayata geçiyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in daha önce müjdesini verdiği ve Türkiye’de ilk olacak Engelli Mola Evleri’nin yapımına belediye şirketi ANTEPE tarafından başlandı. ‘Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odaları’ (Mola Evleri) ailelerin engelli çocuklarını güvenle emanet edebileceği, özel bireylerin ise sosyal becerilerini geliştirebileceği alanlar olarak öne çıkıyor.

3 pilot okulda başlıyor

Mola Evleri Projesi Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde belirlenen 3 pilot okulda başlayacak. Okul bahçelerinde belirlenen alanlara engelli bireylerin rahatlıkla ulaşabildiği, kısmi zamanlı veya günübirlik bakılarak, keyifli zaman geçirebileceği tek katlı binalar inşa edilecek. Binaların kapalı ve açık alanları toplamı 400 metrekareyi bulacak.

Ailelere nefes alma imkanı

Proje, Antalya’da yaşayan özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelere de büyük kolaylık sağlayacak. ‘Engelli Mola Evleri’ ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmeleri, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları günlük işlerini de yapabilmelerine imkan tanıyacak. Proje ile izole yaşayan ve kendini dört duvar arasında hapsolmuş hisseden engelli birey sosyalleşip, becerilerini geliştirirken, ebeveynleri de nefes alma imkanı bulacak.