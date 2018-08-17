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17 Ağustos 2018 14:28

Engelli Mola Evleri STK’lara anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği Engelli Mola Evleri, engelli yakını aileleri tespit etme çalışmaları kapsamında, engelli bireylere hizmet sunan STK temsilcilerine anlatıldı.

Engelli Mola Evleri STK’lara anlatıldı

17 Ağustos 2018 14:28


Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da her alanda erişilebilirlik sağlamak amacıyla her üç ayda bir kamu kurumlarının ve engellilere hizmet veren STK’ların temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Engelsiz Hizmet Komisyonu toplantısını Yavuz Özcan Parkı içinde bulunan Engelli Hizmet Merkezinde gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ başkanlığında yapılan toplantıda, engelli ailelerinin hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Mola Evleri’nin işleyişi ve amacı hakkında bilgilendirme yapıldı.


Engelli ailelerine nefes aldıracak bir proje


Engelsiz Hizmet Komisyonu toplantısında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in engellilere yönelik hizmetlerde pozitif tavır sergileyerek, İl genelinde çok önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade etti. Üstündağ şu bilgileri verdi:


“Başkanımız Türkiye’ye örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Engelli ailelerine nefes aldıracak önemli bir proje olan Engelli Mola Evleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel’in sosyal sorumluluk projeleri arasında en çok önem verdikleri projelerden bir tanesi. Bu kapsamda, Konyaaltı Pınarbaşı Mola Evi, Kepez Demirgül Mola Evi ve Muratpaşa Falez Mola Evi olmak üzere 3 merkez hizmete açıldı. Hedefimiz bunun sayısını artırmak. Engelli birey sahibi aileler çocuklarını yalnız bırakma korkusu olmaksızın uzman personelimize emanet ederek özel işlerini hallederken, çocuklar da rehabilitasyon hizmeti alıyor. Mola evlerinden yüzde 80’e kadar engel oranına sahip tüm engelli bireyler kısmi veya günübirlik olarak yararlanabilmekte. Bu anlamlı projemizi daha çok aileye duyurmalı ve bilgilendirmeliyiz”




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