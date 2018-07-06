Engelli sürücü, ’yanlış park’ sitemini kağıt mendile döktü

Antalya’da bir otoparkta bulunan engelli park alanı yanındaki park yerine aracını düzensiz bir şekilde bırakan ticari taksi sürücüsü, engelli sürücüye zor anlar yaşattı. Daha önce taksinin yanına aracını koyan engelli sürücü, aracının yanına geldiğinde gördüğü manzarayla şaşkına döndü. Sıkışık park sebebiyle aracına binmekte çok zorlanan engelli sürücü, kendisine bu sıkıntıyı yaşatan araç sürücüsüne sitemini kağıt mendile döktü. Bir kağıt mendile "Binmekte çok zorlandım. Lütfen bir daha düzgün park edin. Engelli parkın yanına böyle park yapılmaz" yazan engelli sürücü mendili taksinin sürücü kapısına astı.

Mendili, otoparktaki diğer sürücüler de okudu.