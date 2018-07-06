Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 11:27

Engelli sürücü, ’yanlış park’ sitemini kağıt mendile döktü

Antalya’da engelli sürücünün, bir otoparkın engelli parkı yanına yanlış park eden ticari taksi sürücüsüne kağıt mendile yazdığı ‘Lütfen’ başlıklı anlamlı sitem dolu mesajı dikkat çekti.

Engelli sürücü, ’yanlış park’ sitemini kağıt mendile döktü

06 Temmuz 2018 11:27


Antalya’da bir otoparkta bulunan engelli park alanı yanındaki park yerine aracını düzensiz bir şekilde bırakan ticari taksi sürücüsü, engelli sürücüye zor anlar yaşattı. Daha önce taksinin yanına aracını koyan engelli sürücü, aracının yanına geldiğinde gördüğü manzarayla şaşkına döndü. Sıkışık park sebebiyle aracına binmekte çok zorlanan engelli sürücü, kendisine bu sıkıntıyı yaşatan araç sürücüsüne sitemini kağıt mendile döktü. Bir kağıt mendile "Binmekte çok zorlandım. Lütfen bir daha düzgün park edin. Engelli parkın yanına böyle park yapılmaz" yazan engelli sürücü mendili taksinin sürücü kapısına astı.


Mendili, otoparktaki diğer sürücüler de okudu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Açık
    30°C
  • Pazartesi
    Açık
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç