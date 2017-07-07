Engelli vatandaşa bisiklet

Kaş’ın Patara Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli İbrahim Kırca’ya Kaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından bisiklet hediye edildi. Kırca’ya bisikleti Kaş Kaymakamlığı adına Patara muhtarı Arif Otlu tarafından teslim edildi. Bisikleti teslim alan Kırca’nın mutluluğu gözlerinden okunurken Muhtar Otlu, “Mahallemizde yaşayan zihinsel engelli olan İbrahim Kırca’ya bisikletini teslim ettik. Emeği gecen başta Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Vakıf Müdürü Ayhan Yıldırım’a teşekkür ederim” , Allah bizi devletsiz bırakmasın’’ dedi.