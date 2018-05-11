Engelliler ‘Sesli Adımlar’la yürüyecek

Türk Telekom’un işitme ve görme engelliler için 2014 yılında geliştirdiği, Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz şekilde hizmet veren ‘Sesli Adımlar’ uygulaması, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde de hayata geçti. Uygulamanın lansman töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yanı sıra, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ile TÜRKSAT yönetiminin katılımıyla, belediye nikah salonunda gerçekleştirildi. Sesli adımların kullanıldığı Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra Almanca ve Arapça’nın da en kısa sürede ekleneceği ifade edildi.

Bu kadar geniş konseptte akıllı şehir uygulaması olmadığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Antalya’nın bütününe yönelik akıllı yönetim konusunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de ‘Akıllı sağlık’ başlığı altında, engelli kardeşlerimiz için sesli adımlar projesini başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin maddi ve manevi her türlü ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

“Engelliler için proje üretmeye devam edeceğiz”

Sesli uygulama ile engelli vatandaşların belediye binasında yardıma ihtiyaç duymadan işlerini halledebileceklerini vurgulayan Başkan Türel, “Pek çok STK ile bilgi alışverişi yaptık. Gitmek istediği yere giderken zorluk çeken her vatandaş da bu mobil uygulamayı kullanabilir. Büyükşehir belediyesi olarak, bu uygulamayı kullanan ilk belediye olacağız. Antalya’yı çağa uyduran akıllı bir kent yaparken, en büyük hedefimiz, engelsiz bir kent yapmak. Bu konuda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Ne yapsak da azdır. Bu uygulamayla engelli kardeşlerimize bir fayda sağlayabilirsek, ne mutlu bize. Görme, duyma, yürüme ve konuşma engeli kardeşlerimiz için projeler üretip, uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Engelli mola evleri müjdesi

Engelli bireye sahip ailelerin gündelik işlerini yapmakta zorluk yaşadığına değinen Başkan Türel, “Engelli mola evleri kuracağız. Engelli aileleri bu mola evlerine gidebilecek. Bu ev hem engelliye rehabilitasyon verirken, hem de aileleri günlük işlerini halledebilecek. Bunu da Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştiriyoruz. Antalya’nın neresinde olursa olsun, engelli vatandaşların gerekirse evlerine girerek, evleri engelsiz hale getiriyoruz. Evin kiralı olması hiç önemli değil. Talep eden herkese bu hizmeti veriyoruz” dedi.

“Uygulama, 200 binden fazla kullanılıyor”

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise bölgesel, ekonomik, sosyal ve fiziksel eşitsizlikleri, teknolojinin fırsat eşitleyici gücüyle ortadan kaldırmaya çalıştıklarını kaydetti. Önal, “Bu proje, dünyada ve Türkiye’de ilkleri barındırıyor. Bu uygulama, engellilerin bağımsız şekilde hareket etmelerini sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan uygulamamız sayesinde, görme ve işitme engelliler kamu binaları, üniversite kampüsleri, havalimanları ve alış-veriş merkezleri başta olmak üzere günlük ve karmaşık alanlar içerisinde herhangi bir yardıma yardıma ihtiyaç duymadan gitmek istediklere yere kolayca gidebiliyorlar. Tüm engelliler tarafından Türkiye’de 9 ilden 38 farklı noktadan, yurt dışında ise 5 lokasyonda kullanılabilen Sesli Adımlar, bugüne kadar 30 binden fazla kez indirilirken, 200 binden fazla kez kullanılmakta. Uygulamamıza, mevcut Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerinin yanı sıra, Almanca ve Arapça da ekleyeceğiz” dedi.

Öte yandan, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan’ın ‘Karanlıktan Aydınlığa’ isimli tablosunu, Menderes Türel’e armağan etti.

Lansman töreninin ardından protokolle demo alanına giden işitme engelli Enver Sedat Altıner ve görme engelli Oğuz Özdemir, uygulamayı kullanarak istedikleri noktaya kolayca ulaştı. Uygulamayı kullanan Özdemir, “Antalya’da böyle bir uygulamanın kamu kuruluşu olan bir belediyede kullanılması çok güzel bir şey. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Uygulama çok güzel. Bulunduğunuz noktadan seçtiğiniz konuma saat yönüyle yönlendirerek, metreler cinsinde sesli komutlarla götürebiliyor. Bu da görme engellilerin AVM ve belediye gibi büyük yerlerde kimseye ihtiyaç duymadan istediği yere gidebilmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.