Engelsiz Hizmet Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile STK temsilcileri daha engelsiz bir Antalya için fikir alışverişinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, ilgili daire başkanlıkları, kamu kurumları ve engelli STK temsilcileri katıldı. Üç ayda bir gerçekleştirilen toplantılarda sorunlarını birebir yetkililere iletme fırsatı bulan engelli temsilcilerine Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar attığı adımlar ele alındı. Engelli temsilcilerine, Akıllı Şehir Sistemleri, kaldırım, rampa, yol düzenlemeleri, işletmelerin engelli yollarını işgali gibi konularda Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan uygulamalarla ilgili bilgi verildi.

Öztürk: “Toplumda farkındalık yaratmalıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Engelsiz Antalya hedefiyle önemli çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Sanem Öztürk, “Bu toplantılarımızla adım adım ilerleyerek önemli bir yol kat etmeyi hedefliyoruz. Etrafımızdaki insanlara, engelli bireylerin bizden farklı olmadığını anlatmalıyız. Biz engelli vatandaşlarımıza özel bireyler diyoruz bizim toplumumuzda ötekileştirme yapmak gibi bir lüksümüz yok. Bizim çevremize engelli bireylerle ilgili daha anlayışlı olmalarını sağlayacak farkındalığı sergilemeliyiz” dedi.

Büyükşehir Hizmet Binası’nda “Sesli Adımlar”

Akıllı Kent Sistemleri bileşeni altında Büyükşehir Belediyesi binası içerisinde uygulanacak “Sesli Adımlar” projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Bilgi İşlem Daire Başkanı Düha Başdoğan, “Bu projeyi uzun süredir çalışıyorduk. İşitme ve görme engelli vatandaşlarımız kapalı mekânda yani şuanda içinde bulunduğumuz hizmet binasının içerisinde gidecekleri yeri bulma konusunda yardımcı olacak bir mobil uygulama. Mobil uygulamayı indirdiğiniz zaman görme engelli arkadaşlarımız için sesli, işitme engelli arkadaşlarımız için de görsel bir harita sağlıyor. Binanın her tarafında koridorlarda, merdiven başlarında, asansör girişlerinde bluetooth teknolojisi ile sağlıyoruz. Uygulama vericiler aracılığı ile hedeflenen noktaya yaklaştığında vatandaşlar yönlendiriyor.”

Caddeler düzenleniyor

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın hizmetlerini Daire Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu anlattı. Yazıcıoğlu, “Özellikle cadde düzenlemeleri ile engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Şarampol, Ali Çetinkaya ve Kemer Liman Caddesi’ni düzenledik, engelli geçişlerine uygun hale getirdik. Caddelerin yanı sıra gördüğümüz rampa eksikliği, kaldırım bozuklukları da engelli araçların çıkabileceği şekilde düzenliyoruz. İlgili arkadaşlarımızdan görüş alarak çalışmayı planlıyoruz. Rampalarda, giriş yollarında bize gelen şikayetleri hemen düzeltmeye çalışıyoruz. Her türlü bize gelen talepleri değerlendirmeye hazırız” dedi.

Araç işgallerinin önüne geçiliyor

Engelli yollarını işgal eden işletmelere, görme engellilerin kullandığı şeritler üzerine park eden araçlara uygulanan cezalar hakkında bilgi veren Zabıta Şube Müdürü Osman Aksoy, “Engelli vatandaşların bu kaldırımlar ve yollar üzerinde yürümesi çok zor bir hal alıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası olarak biz her gün var gücümüzle paylaşıyoruz. Görme engellilerin şeritlerinin üzerine arabaları park edilmiş, işletmeler masalarını o şeritlerin üzerine koymuşlar. Karşılaşılan bu durumları biz tespit tutanakları düzenleyerek ilgili birimlere bildiriyoruz ve onlar anında gerekli müdahaleleri yaparak bu engelleri aşılmasında destek veriyoruz. Zabıta ekiplerimizce 215 araç kaldırıldı ve 389 adet de kaldırım üzerlerindeki işgaller önlendi. Şehrin her noktasında bu tür işgaller karşımıza çıkıyor. Biz bunlarla var gücümüzle mücadele ediyoruz. Kaldırım işgali yaparak engelli vatandaşların hayatını zorlaştıran işletmelerle alakalı yaklaşık uyarı ve para cezaları uygulanıyor. Bugüne kadar işletmelere ve araçlara 500 adet ceza uygulandı” diye konuştu.