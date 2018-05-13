Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi müdavimleri sapadere’de

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nin 70 müdavimi Sapadere Kanyonu’na düzenlenen geziye katılarak 750 metre uzunluğundaki kanyonu inceleme fırsatı buldu. Doğayla iç içe geçmiş olan kanyon içerisindeki yürüyüş parkurunda şelaleyi ve doğal yüzme havuzunu gören engelli bireyler güzel bir gün geçirdi.

Engellilerden Başkan Yücel’e teşekkür

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde görevli uzman personellerin eşlik ettiği organizasyondan memnun olduklarını ifade eden engelli bireyler, günün sonunda başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.