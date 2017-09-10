Engelsiz Plaj’ına ödül

Konyaaltı Gençlik Derneği tarafından verilen ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel aldı.

KONGED 3. Yıl Lansmanı ve KONGED ödül töreni Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda düzenlendi. Törene AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, birçok ödül sahibi ve dernek üyeleri katıldı. KONGED ödül töreninde Başkan Menderes Türel, Konyaaltı Sahili’ndeki Engelsiz Plaj ile Yılın Fark Yaratan Proje ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Başkan Menderes Türel, “KONGED ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz belediyeciliğin insan yaşamını kolaylaştıran beceri sanatı olduğunu ifade ederek yolumuza devam ediyoruz. Tabi bunun içerisinde bizim engelli kardeşlerimiz hizmetlerimiz adına çok büyük bir önem taşıyor ve bu konuda büyük gayretler ortaya koyuyoruz. Antalya’da Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile belki bırakın Antalya’yı, Türkiye’nin, Avrupa’nın en iyisini gerçekleştirdiğimizi ifade edebilirim. Çünkü G20 Liderler Zirvesinde burayı ziyaret eden lider eşleri tarafından bunun ifade edilmesi bizim doğru yolda olduğumuzun en güzel teyitlerinden bir tanesi. Ayrıca sadece Engelli Rehabilitasyon Merkezi değil birçok özel hizmeti Antalya’yı engelsiz hale getirmek adına ortaya koyuyoruz” dedi.

Engelsiz kent

Antalya’yı engelsiz bir kent yapmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Türel, “İşte bugün bu ödüle layık görülmemdeki proje Engelsiz Plajımız. Orada engelli kardeşlerimizle açılışı yaptığımızda onların duygularına gerçekten şahitlik etmek benim belki de belediye başkanlığımdaki ve hayatımdaki en mutlu anlardan bir tanesiydi. Arkadaşlarımızın orada bize koymuş oldukları duyguları sizlerle paylaşırsam zaman alır ama meselenin yine fevkalade anlamlı bir proje ile ortaya çıktığını da teyit eder. Yine bundan sonrada aynı şekilde Antalya’yı engelsiz bir şehir yapacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Engelli mola evleri

Sırada Engelli Mola Evleri olduğunu açıklayan Başkan Türel, “Şimdi önümüzde Engelli Mola Evleri var. Bu proje ile artık engelli bireyin ailesi engelli kardeşimizi engelli mola evlerine günü birlik bırakarak, kendi günlük işlerini görebilecekler, su faturasını, elektrik faturasını yatıracaklar, alışverişini yapacaklar. Yani günlük rutin işlerini gördükten sonra Engelli Mola Evlerinde, uzmanlarımız gözetimimizde rehabilitasyona tabi tutulan engelli kardeşimizi, gün sonunda alarak, evine gönül rahatlığıyla dönebilecekler. Üç tane engelli mola evini birkaç ay içerisinde Antalya da hizmete açıyoruz” şeklinde konuştu.

Ses sinyalli trafik lambaları

Başkan Türel, engelli bireyler için ses sinyalli trafik lambaları kuracaklarını da belirterek, “Geri kaldığımız hususlardan bir tanesi görme engelli kardeşlerimiz için ses sinyalli trafik lambaları. Şimdi bununla da ilgili adımları atıyoruz. Artık görme engelli kardeşlerimiz Antalya’nın trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, ses sinyalleri ile yeşil, kırmızı, ışık ayrımını rahatlıkla yapabilecekler. Bu donanımı da Antalya’ya kazandırmış olacağız. Ben bu ödülü bütün engelli kardeşlerimiz adına KONGED ailesine teşekkürlerimle kabul ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.