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14 Mayıs 2018 14:48

Envar Kolejinde mezuniyet coşkusu

AN-DEVA Şirketler Topluluğu kuruluşu olan Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları, yeni mezunlarını verdi.

Envar Kolejinde mezuniyet coşkusu

14 Mayıs 2018 14:48

Okuldaki geceye, öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.


Envar Okulları Fen ve Anadolu Liseleri 12’nci sınıf öğrencilerinin geleneksel mezuniyet töreni ve pilav günü, görkemli bir geceyle yapıldı. Envar Koleji kampüs alanında yapılan mezuniyet gecesinde An-Deva Şirketler Grubu Başkanı Hidayet Atay, Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı ile Envar Koleji Fen ve Anadolu Liseleri Müdürü Mehmet Ali Sarıca, 23 yıllık eğitim kurumunun, yeni mezunlarıyla, Türkiye’deki tüm marka üniversitelere öğrenci gönderdiğini belirterek, Antalya’nın ve ülkenin eğitim dünyasının akademik çıtasını yükseltmeyi hedef haline getirdiklerini ifade etti.


Gece, öğrencilerin kep atma töreni, çeşitli müzik ve dans gösterileriyle sona erdi.




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