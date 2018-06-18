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18 Haziran 2018 14:39

Erdoğan’ın Antalya mitingine Büyükşehir’in projeleri damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya mitingine Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri damga vurdu.

Erdoğan’ın Antalya mitingine Büyükşehir’in projeleri damga vurdu

18 Haziran 2018 14:39

Erdoğan, muhalefetin Konyaaltı Projesi ile ilgili yalanlarını tüm Antalya’ya izlettirdikten sonra, “Size bu güzel proje yakışır. Biz de size yakışanı yapıyoruz. Olay bu kadar basit benim insanım güzel. Güzele de güzel yakışır” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya mitinginde Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden övgüyle bahsetti. Konyaaltı Sahil Projesi’nin bittiğini belirten Erdoğan, “CHP’liler sahilime dokunma dediler, insan zincirleri oluşturdular. İstemezük, yaptırmayız dediler. Sokağa döküldüler. Bunlar hayatları boyunca bir şey istemediler, hayatları boyunca engellediler” dedi.



Filmi izletti


Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili muhalefetin iftiralarının yer aldığı ve karşısında gerçeklerin gösterildiği video filmini mitingdeki kalabalığa ve canlı yayınla milyonlara izlettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı en büyük kötülük diyor proje için bakın. Bizim yaptığımız ortada. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu neyse buradaki çırakları da aynı” ifadesini kullandı.



Antalya’ya bu güzel proje yakışır


Coşkulu kalabalığa “Nasıl Konyaaltı Projesi güzel mi?” diyen soran ve kuvvetli bir “evet yanıtı alan Erdoğan, “Size bu güzel proje yakışır. Biz de size yakışanı yapıyoruz. Olay bu kadar basit benim insanım güzel güzele de güzel yakışır” diye konuştu.



Türel’den önce Türel’den sonra


Konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in projelerine yer veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’ya hizmetler konusunda tarih yazdıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta, raylı sistemin üçüncü etabının temeli atıldı. Bu etap da tamamlandığında Antalya 55 kilometrelik raylı sisteme ağına sahip olacak. Biz gelene kadar Antalya’da raylı sistem diye bir şey var mıydı? Antalya tarihinden ilk defa ne zaman katlı köprülü kavşaklarla tanıştı? Karayollarında AK Parti, belediyede Menderes Türel döneminde. Antalya, sahil boyunca dizilen arıtma tesislerine ne zaman kavuştu? Menderes beyden önce CHP’li bir belediye başkanı yok muydu burada? Böyle bir şey yaptı mı? Böyle bir projesi var mı?” dedi.



Kruvaziyer liman


Antalya’ya kruvaziyer liman yapacaklarını, ancak CHP’lilerin feryat figan yaptırmayız dediğini hatırlatan Erdoğan, “Dünyanın en zenginlerinin müşterisi olduğu bu dev gemilerin yanaşacağı limanları yapmazsak, varlıklı turistleri buraya nasıl getireceğiz? Paraşütle gelecek halleri de yok. Muhalefet istediği kadar yaptırmayız dese de yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Çiftçiye bedava elektrik


Başkan Menderes Türel’in "çiftçiye sulama suyunda bedava elektrik" vaadinin güneş tarlaları kurarak gerçek olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şu anda 7 bin 500’ün üzerindeki çiftçi ailenin sulama suyunda elektriği bedava kullandığını, böylece çiftçinin sulama suyu maliyetinin yarı yarıya ucuzladığını dile getirdi.



Çalkaya’ya farklı yöntem


Türkiye’nin en büyük ve en sorunsuz kentsel dönüşüm projesinin Kepezaltı ve Santral Mahallelerinde hızla devam ettiğini belirten Erdoğan, bunun on misli büyüklüğündeki Çalkaya’da 11 bin 726 vatandaşın tapuları üzerindeki şerhlerin kaldırılacağını, ’yık-yap’ ile değil, farklı bir yöntemle kentsel dönüşüme başlayacakları söyledi.




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