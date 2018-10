Eric Roberts: “Julia Roberts ile aramızda rekabet yok”

Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan ABD'li oyuncu Eric Roberts, "Dünyanın her yerinden teklifler alıyorum. Hayatımın her gününde film setlerinde olmak isterim” dedi. Dünyaca ünlü yıldız Julia Roberts'ın ağabeyi olan Eric Roberts, aralarında rekabet olmadığını söyledi.

Son yıllarda canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan ABD'li oyuncu Eric Roberts, Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz yıl 74 filmde rol alarak büyük bir rekora imza atan Eric Roberts, kaldığı otelde basının sorularını yanıtladı. Genç sinemacıları desteklemek için Antalya'da olduğunu söyleyen Roberts, kötü rolleri oynamanın ilginç olduğunu söyledi. Roberts, "Kötü adamları canlandırmayı seviyorum. En güzel otomobiller ve güzel kadınları onların olur ve sonunda da ölürler. 500 filmin 200'ünde kötü olduğum için ölmek zorunda kaldım. Kötü adamları canlandırmak bana eğlenceli geliyor" diye konuştu.

İş için 40 günde 25 şehir gezdiğini söyleyen Eric Roberts, "Dünyanın her yerinden teklifler alıyorum. Hayatımın her gününde film setlerinde olmak isterim. Farklı roller canlandırmayı seviyorum. Çünkü her karakterde başka bir adam olup başka bir hikaye canlandırıyorum ve bunun için bana para ödüyorlar, karnımı doyuruyorlar. İşimi çok seviyorum" dedi.

Aynı zamanda dünyaca ünlü yıldız Julia Roberts'ın ağabeyi olan Eric Roberts, "İkimizin arasında rekabet yok. O benim sevgili küçük kardeşim, ilişkilerimiz çok güzel. Aramızda kimin daha iyi olduğuna yönelik konuşmalar olmaz. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

Kariyerinin ilk yıllarında başrollerinde oynadığı King of the Gypsies (1978) ve Star 80 (1983) filmleriyle Altın Küre adaylıkları kazanan Eric Roberts, 1985'te ‘Runaway Train' filmiyle ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilmişti. Roberts, 1981'de geçirdiği trafik kazasının ardından bir süre sinemaya ara vermek zorunda kalmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden setlere dönen ve sinemadan hiç kopmayan Eric Roberts, “The Dark Knight” (Kara Şövalye), “Cehennem Melekleri” '(The Expendables) gibi 500'ün üzerinde filmde yer almıştı. Roberts, Ayla filminde ABD'li generali canlandırmıştı.