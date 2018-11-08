Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Kazakistanlı kadın öldü

Antalya'da, 20 gün önce 5 yıldızlı otelde tatil yaptığı erkek arkadaşı tarafından başı yere vurularak darp edilen Kazakistanlı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadının erkek arkadaşı ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Ekim Cuma günü saat 01.30 sıralarında Antalya'nın Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan 33 yaşındaki Altay A., Rus arkadaşlık sitesinden tanışıp arkadaş olduğu Kazakistanlı Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Daha önce Antalya'da tatil yapan ikili, tekrar geldiği kentte Nailia Nutfullina, ayrılmak istediğini söyledi. Bu nedenle ikili arasında otelin barında başlayan ve bahçede devam eden tartışmanın büyümesinin ardından iddiaya göre Altay A, Nutfullina'yı darp etmeye başladı. Yere düşen Nutfullina'yı tekmelemeye devam eden A. kadının başını beton zemine vurdu.

Ağır yaralanan Nailia Nutfullina, ambulansla Muratpaşa ilçesinde bulunan özel hastaneye götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Altay A. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yoğun bakıma alınan Nutfullina, 20 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde, Nailia Nutfullina'nın başına ve vücuduna aldığı darbelere bağlı hayatını kaybettiğibelirlendi.