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26 Aralık 2017 15:24

Erkekler Salon Hokeyi Süper lig 2. Etap

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2.

Erkekler Salon Hokeyi Süper lig 2. Etap

26 Aralık 2017 15:24

Etap Müsabakaları başladı.


Atatürk Spor Salonu’nda 5 gün boyunca devam edecek olan müsabakalarda Nizip Belediye SK, Bolu Belediyesi SK, Gaziantep Polisgücü SK, Gaziantep Büyükşehir Bld Nizip GSK, Nizip H.E.M. SK, Muğla GSK, Malatya Hokey SK, Kahramanmaraş Hokey SK, Osmaniye GSK, Amasya GSK olmak üzere 10 takım mücadele ediyor.


Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, “Atatürk Spor Salonu’nda spor organizasyonları devam ediyor. 03-11 Ocak tarihinde Erkek Milli Takım Hokey Kampı, 06-09 Ocak’ta Kadın Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları, 10-18 Ocak’ta Kadın Milli Takım Hokey Kampı ve 12-14 Ocak’ta Eurohockey C2 Salon Erkekler Avrupa Şampiyonası yapılacaktır. Sporsever vatandaşlarımızı kıran kırana geçecek müsabakaları izlemeye bekliyoruz” dedi.




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