Ermenek Mahallesi’nde 109 ayrı parsel ihaleye çıkacak

Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde 30 yılı aşkın süredir yaşanan tapu sorunun çözümü için bir adım daha atıyor. Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 10 bin kişiyi ilgilendiren sorunun çözümü için gerçekleştirdiği açık teklif usulü satış ihalelerinin bir yenisini 23 - 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek. Mülkiyeti belediyeye ait subasman ve bahçe kullanımında bulunan 109 parsel, Belediye Encümeni tarafından Değirmenönü Kültür Merkezi’nde ihaleyle satılacak. Satışa konu parsellerin büyüklükleri 320 ila 820 metrekare arasında değişiyor. Toplam 48 bin 558 metrekare alanın ihalesine ilişkin şartname, Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.