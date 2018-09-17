Ernez'in bir hayali daha gerçek oluyor

Finike Ernez'in 40 yıllık yol hayalini gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de grup yolunu asfaltlıyor.

Finike'nin en uzak mahallelerinden Ernez'in 40 yıla dayanan yol sorununu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından çözülmüştü. Büyükşehir Belediyesi, şimdi de mahallenin grup yolunu asfaltlamak üzere kolları sıvadı.

Asfalt hazırlığı sürüyor

Hazırlık çalışması yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 10 kilometrelik Ernez grup yolunda belirlenen bölgelere büz koyma işleminin ardından şarampolleri temizliyor, dolgu malzemesi ile dolduruyor ve silindir ile sıkıştırıyor. Son olarak filler malzemesinin serilmesiyle Ernez grup yolunun asfalt öncesi son hazırlığı tamamlanmış olacak. Titizlikle süren çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, bilgi aldı.