Eroğlu Nuri Camii Finike'ye çok yakışacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de, ilçenin siluetini bambaşka bir güzelliğe kavuşturacak olan Eroğlu Nuri Camii'nin yapımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi büyüyen ve gelişen Finike'de toplumun huzuru ve mutluluğu için birçok ihtiyaca cevap veriyor. Başkan Menderes Türel'in Finike'nin siluetini bambaşka bir güzelliğe kavuşturacak dediği Eroğlu Nuri Camii Kale Mahallesinde yükselmeye başladı. Camiye, Finike'nin en önemli zatlarından bir tanesi olan Sinan-ı Ümmi'nin hocası Eroğlu Nuri'nin ismi verilmişti.

2 katlı tek minareli

300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Eroğlu Nuri Cami, vatandaşların ibadet yapmalarına büyük imkan sağlayacak. 500 metrekarelik alanda inşa edilen camii, 2 katlı ve tek minareli olarak projelendirildi. Camii alanı içerisinde 1 adet revak, 1 adet imaret, 1 adet şadırvan ve 1 adet abdesthane yer alacak. Projenin yatırım maliyeti 10 milyon lira.