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Erol Bulut: ”Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz”

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, ”İyi defans yaptık. Bugün çok ofansif oynamasak da bazen böyle maçlarda böyle oynamak gerekir. Benim takımım bu oyunu maç sonuna kadar iyi sergiledi. Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan E. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün Alanyaspor karşısında zor bir maç olacaklarını tahmin ettiklerini söyledi. Bulut, ”Alanyaspor kendi evinde iyi baskı yapan, koşan ve güzel oyun sergileyen bir ekip. Bugün de aynı şekilde baskılı oynadılar ama biz bir golü bulduktan sonra skoru korumaya çalıştık ve sonuna kadar koruduk. O yüzden takımımı oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum. İyi defans yaptık. Bugün çok ofansif oynamasak da bazen böyle maçlarda böyle oynamak gerekir. Benim takımım bu oyunu maç sonuna kadar iyi yaptı. Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz” dedi.

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