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15 Eylül 2017 18:21

Eş zamanlı operasyonda zehir tacirlerine darbe

Antalya ile Batman’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eş zamanlı operasyonda zehir tacirlerine darbe

15 Eylül 2017 18:21

Şüphelilerin üzerinden 57 kilo esrar, 20 gram metamfetamin, 35 adet ecstasy ile 1 adet hassas terazi çıktığı öğrenildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ardından uyuşturucu sattığı tespit edilen M.A., M.A.B., B.K., H.İ.Ö., F.D. ve E.E. isimli 6 kişiyi gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Mahkemeye çıkan zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Operasyon kapsamında geçtiğimiz gün Antalya ve Batman’da eş zamanlı bir operasyon daha düzenleyen ekipler, Antalya’da M.K., E.S., B.A., S.D., A.A., S.K., Ş.A. ve S.Y. isimli 8 şüpheliyi, Batman’da ise C.G., Ş.I., A.S., Ö.K. ve Y.E. isimli 5 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şahısların ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 57 kilo esrar, 20 gram metamfetamin, 35 adet ecstasy ile 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği öğrenildi.


Gözaltına alınan biri kadın 13 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.




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