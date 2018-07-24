Yangında çok sayıda palmiye ağacı zarar gördü.

Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan ANTBİRLİK eski çırçır fabrikasının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havanın rüzgarlı otların kuru olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmamanın ardından yangın yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü.