Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü görevinden ihraç edildi

Burdur Valiliğinde 2014-16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliğine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Eylül’de açığa alınmıştı. Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince İstanbul’da gözaltına alınmış ve sorgusu için Antalya’ya getirilmişti. Kürklü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Kürklü, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kürklü, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni KHK ile görevinden ihraç edildi.