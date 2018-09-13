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Eski eşinin attığı mesajla polisi alarma geçirdi

Antalya’da eski eşine intihar edeceğine dair mesaj atan şahsın asılsız intihar ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Antalya'da eski eşine intihar edeceğine dair mesaj atan şahsın asılsız intihar ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.


Olay, Muratpaşa ilçesinin Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. adlı şahıs (48) eski eşine intihar edeceği yönünde mesaj atıp, evinin adresini verdi. Korkuya kapılan kadın durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. 4. kattaki daireye itfaiye merdiveniyle balkondan giren polis evde kimsenin olmadığını belirledi. İhbarın asılsız çıkmasın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

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