, “Çocuğunuzun nafakasını ve eski eşinizin mal varlığını çalabiliyorsanız, düğünde takılan altınları çalabilirsiniz” dedi.

Antalya’da boşandığı eşinden olan çocuğuna nafaka ödemediği için hakkında 50 bin TL’lik haciz işlemi başlatılan Mert T.’nin üçüncü kez evlendiği düğününde takılan takılara dün akşam haciz uygulanmıştı. Düğünde damada takılan 103,95 lira ve bir alyans yüzük haczedilmişti. Takıların toplandığı torbanın çalındığının iddia edilmesi üzerine taraflar karakolluk olmuştu. Bir çocuk annesi Semra Ç., yaşananların üzücü olduğunu belirterek, kendisinin yaşadığı olayları birçok boşanan annenin de yaşadığını dile getirdi. Eski eşiyle resmi olarak 2 yıl önce boşandıklarını belirten Semra Ç., belirlenen nafaka miktarının çocuğunun geleceği olduğunu kaydetti.

Haciz konusunda ise Semra Ç., “Oh olsun demedim. Ben de bir insanım. Çocuğuna düğünün kasetini izletemeyecek. Orada avukatların dolaştığı bir düğün söz konusu. Olayı artık şova çevirdiler, artık durumu aştılar. İşi zaten planlayarak düğüne geldiler. Takıları çalacaklarını bekliyordum. Çalmak bir huydur. Çocuğunuzun nafakasını ve eski eşinizin mal varlığını çalabiliyorsanız, düğünde takılan altınları çalabilirsiniz” dedi.

Semra Ç., eski eşine çocuğunu göstermediği iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını savundu.