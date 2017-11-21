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21 Kasım 2017 18:02

Eski Hastane Caddesinde kaldırım çalışması başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi Eski Hastane Caddesinde kaldırım çalışmalarına başladı.

Eski Hastane Caddesinde kaldırım çalışması başladı

21 Kasım 2017 18:02


Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Korkuteli ilçesi Eski hastane caddesinde sıcak asfalt çalışmasının ardından kaldırım çalışmasına da başladı. Ekipler, 3 metre genişliğinde gidiş geliş 6 bin metre kare yeni kaldırım parke taşı döşemesi yapıyor. Caddenin iki tarafı önce iş makineleriyle düzenlendikten sonra, bordür ve kaldırım parke taşları döşüyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, Eski Hastane caddesinde tamamlanan alt yapının ardından üst yapıya geçtiklerini söyledi.




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