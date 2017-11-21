Eski Hastane Caddesinde kaldırım çalışması başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Korkuteli ilçesi Eski hastane caddesinde sıcak asfalt çalışmasının ardından kaldırım çalışmasına da başladı. Ekipler, 3 metre genişliğinde gidiş geliş 6 bin metre kare yeni kaldırım parke taşı döşemesi yapıyor. Caddenin iki tarafı önce iş makineleriyle düzenlendikten sonra, bordür ve kaldırım parke taşları döşüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, Eski Hastane caddesinde tamamlanan alt yapının ardından üst yapıya geçtiklerini söyledi.