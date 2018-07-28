Eski Korkuteli Belediye Başkanına adli kontrol kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonla Alanya ilçesinde gözaltına alınan Gökçe, emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Gökçe, ’silahlı terör örgütüne üye olma’ iddiasıyla tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hasan Gökçe, Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.