Eskici Dükkanı tiyatro severleri bekliyor

Türk edebiyatının ünlü öykü ve roman yazarı Orhan Kemal'in yazdığı, ‘Eskici Dükkanı' adlı oyun seyirci karşısına çıkıyor.

Kepez Belediye Tiyatrosu, bu sezonda birbirinden seçkin tiyatro oyunları ile seyirci karşısına çıktı. Türk edebiyatının ünlü öykü ve roman yazarı Orhan Kemal'in yazdığı, Kepez Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Abdullah Sürekli'nin yönettiği ‘Eskici Dükkanı' adlı oyun 10 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da tiyatro severleri bekliyor. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, ırgatlık ve el işçiliğinden fabrika işçiliği ve makineleşmeye doğru yol almakta olan toplumda, gitgide yoksullaşan bir ailedeki kuşak çatışmalarını ve bireyin sıkıntılarını anlatıyor.

Yaşlı, küfürbaz Topal Eskici, el bebek gül bebek büyütülmüş bir ağa torunuyken savaşa gitmiş; Trablus'tan bir bacağını kaybetmiş olarak döndüğünde, hayata çok aşağılardan başlamak zorunda kalmıştır. Öfkeli, uyumsuz kişiliğini ve çocuklarını sürekli itip kakmasına rağmen, çözülmeye doğru giden ailesini bir arada tutma kaygısıyla, üç kuruş kazanmak için didinip durmaktadır. Çocukları ise babalarının boyunduruğundan kurtulmak istedikleri halde, bir türlü ataerkil aile düzenini kırıp özgür olamazlar. Sonunda her biri kendince bir hayale kapılan aile bireyleri, Çukurova'ya pamuk toplamaya giden büyük oğulla karısının peşine takılır. Sonrasın da ise, sivrisinekler, açlık ve sıtma ile mücadele başlar. Oyun, 16 Kasım Cuma, 24 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Cuma günleri saat 20.00'da tekrar sahne alacak.