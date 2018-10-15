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Eskiler İletişim Fakültesi'nde hayat buluyor

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu ÜniFm 91.

3 ekibi gerçekleştireceği geri dönüşüm projesiyle yeni binasına taşınan İletişim Fakültesi'ne yeni bir görünüm kazandırmayı hedefliyor.


Geri dönüşüm sanatçısı Adnan Ceylan'ın katkılarıyla gerçekleşecek proje kapsamında kullanılmayan eşyalar sanatsal bir biçimde yeniden forma sokularak fakültenin fuaye alanında, koridorlarında ve diğer birimlerinde sergilenecek. Proje için evlerde, işyerlerinde kullanılmayan işlevsel ya da işlevselliğini yitirmiş her türlü nesnenin bağışlanabileceğini belirten Öğretim Görevlisi Suat Erdöl, bu sayede geri kazanılan ve yeni bir görünüme kavuşan nesnelerin İletişim Fakültesi'ne de yeni bir görünüm kazandıracağını belirtti.


Ayrıca bu projeyle israf ekonomisine karşı küçük çaplı da olsa bir hareket başlatılacağını ifade eden Erdöl, “Geri dönüşüm sanatçısı Adnan Ceylan'ın da kıymetli desteği ile gerçekleştireceğimiz proje sonrası destek veren herkesi gönderdikleri eski eşyaların yeni ve sanatsal form kazanmış hallerini ve fakültemizle nasıl bütünleştiğini görmek üzere de fakültemize bekliyoruz” diye konuştu.

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