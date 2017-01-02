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02 Ocak 2017 11:35

Eskişehirspor kamp hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor kamp hazırlıklarına başladı

02 Ocak 2017 11:35

Eskişehirspor, devre arası kamp çalışmalarına başladı.
TFF 1. Lig’in ilk devresini 28 puanla 3. sırada tamamlayan Eskişehirspor, bugün ikinci yarı öncesi ilk idmanını yaptı.
Antalya Belek’te dün toplanan Eskişehirspor, Teknik Direktör Alpay Özalan yönetiminde bugün sabah bir idman gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışmaları ile devam etti. Ardından toplu bir şekilde kısa mesafeli koşular yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, dinlenmeden koşunun ardından top çalışmaları yaptı. İdman çift kale maç ile sona erdi.
Eskişehispor’da kaleci Ruud Boffin, Ofoedu, Semih Şentürk, Akaminko, Felix ve Bruno’nun izinli olduğu ifade edilirken, bu futbolcuların birkaç gün içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.



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