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Eskiyörükler Derneği'nden Böcek'e teşekkür

Isparta’nın Sarıidris Yaylası’nda düzenlenen etkinliğe destek veren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e, Eskiyörükler Kültür ve Dayanışma Derneği, teşekkür plaketi takdim etti.

Isparta'nın Sarıidris Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe destek veren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, Eskiyörükler Kültür ve Dayanışma Derneği, teşekkür plaketi takdim etti.


Eskiyörükler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin geçen aylarda Isparta'nın Sarıidris Yaylası'nda düzenlediği etkinliklere destek veren Başkan Muhittin Böcek, bu derneğin düzenlediği 'Sponsorlara Teşekkür' gecesine katıldı. Aksu'da düzenlenen gecede Eskiyörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramis Güzel, Muhittin Böcek'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.


Yörüklere özgü poşu takan Başkan Böcek konuşmasında, “Milletimizin bir parçası olan Yörük kültürünün yarınlara güvenle taşınmasında bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Konyaaltı Belediye Başkanı olarak her zaman Yörük derneklerine destek oldum. Bundan sonra da gereğini yapacağımdan emin olabilirsiniz. Bu gecede şahsıma takdim edilen plaketi de gururla alıyorum. Dernek başkanımız Ramis Güzel başta olmak üzere tüm Yörüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Ramis Güzel ise Başkan Böcek'e Yörüklere vermiş olduğu desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür etti.

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