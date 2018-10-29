Eskrimde 5 madalya

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Açık Eskrim Turnuvası'nda Alanyaspor Eskrim Takımı, 1 altın ve 4 bronz madalya kazandı.

Alanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Açık Eskrim Turnuvası düzenlendi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada epe ve kılıç branşlarında toplam 861 sporcu mücadele etti. U10, U12 ve U14 kategorilerinde yapılan kürsü mücadelesi sonucu Alanyaspor Eskrim takımdan Doruk Erolçevik U12 erkekler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. U12 kızlar kategorisinde Zeynep Sevim Uçkaya ve Ela Çokal, U14 kızlar kategorisinde ise Yağmur Sönmüş ve Damlanur Sönmüş bronz madalya elde etti.