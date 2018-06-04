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04 Haziran 2018 14:37

Esnaf Kefalet’ten Emniyet Müdürlüğüne araç

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere 2018 model araç hibe edildi.

Esnaf Kefalet’ten Emniyet Müdürlüğüne araç

04 Haziran 2018 14:37

Kooperatif başkanı Salim Aksoy hizmet otosunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Manavgat’ta emniyet, asayiş, huzur ve güvenin sağlanması hususunda 24 saat aralıksız görev yapan emniyet personeline teşekkür ediyorum” dedi.


Aracın anahtarını Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy’dan alan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Polisin ön önemli vazifesinin vatandaşın can, mal ve namusunu korumak, yardıma muhtaç olanlara yardımcı olmak olduğunu belirterek, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi hususunda aynı hassasiyetle göreve devam edileceğini belirtti. Özgönül; duyarlılıklarından dolayı Kooperatif Başkanı Salim Aksoy ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti.




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