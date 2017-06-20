Esnaf ve Protokol, AESOB sofrasında

AESOB’un Alanya’da düzenlediği geleneksel iftar programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Serkan Akbaba, Büyükşehir Belediye Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Büyükşehir Belediye Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu, Alanya ve Gazipaşa’daki Oda Başkanları ve Üyeleri katıldı.

Dere: “Birlik ve beraberliğe köprü oluyoruz”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Geleneksel halde sürdürdüğümüz iftar yemeğimizde Oda Başkanlarımızı, esnafımızı ve protokolümüzü AESOB çatısı altında bir kez daha buluşturduk. Bu tür programlarda birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan rahmet ve bereket ayında esnaflarımız ve değerli protokolle bir aradayız. Bizler bu güzel Ramazan Ayı’nda bu birlikteliğe köprü olmaya çalışıyoruz. Buradaki amaç dostluk, kardeşlik ve beraberliği sağlamak. Her zaman dediğim gibi, huzurun ve güzelliklerin arttığı bir Ramazan ayı olmasını diliyor tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını temenni ediyorum. Aziz Türk Milletimizin ve devletimizin varlığı için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Biz bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz” diye konuştu.

Başkan Yücel, AESOB iftarında

İftar programına katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu iftar programında bizde yer aldığımız için mutluyuz. Bu sofrada esnaf ve protokol bir arada. Ramazanı Şerifin ruhuna uygun olan birliktelik burada sağlanmış durumda. Bu birlikteliğe öncülük eden AESOB Başkanımız Adlıhan Dere ve Yönetimine teşekkür ederiz. Ramazan Ayı’nda kardeşlik, birliktelik ön plana çıkmaktadır” dedi.