Esnaftan Türel’e teşekkür plaketi

Ahilik Kültür Haftası kapsamında AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e esnafa verdiği desteklerden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Ahilik Kültür Haftası Antalya’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Esnafın Ahilik Haftası’nı kutlayan Başkan Türel, Ahilik kültürü ve ahlakının esnafa çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in sözde değil özde esnaf dostu olduğuna dikkat çeken AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, Demirciler Çarşısı içerisindeki Soba Müzesi’ni kendilerine devir ettiğini hatırlattı.

Esnaf dostu başkan

Dere, “Bize devredilmeden önce Soba Müzesi’ni ayda 8 kişi ziyaret etmezken, 8 çalışanı vardı. Başkanımız, Soba Müzesi’ni, şu anda kullandığımız Ahi Evran Müzesi, esnaf irtibat bürosunu ve 6 dükkanı bize bedelsiz devretti. Şimdi de Ahi Evran’ın arkasındaki sokağa sahaflar çarşısı, antikacı çarşısı, ayakkabı imalatı ve tamiratı yapan esnafı getirerek orada güzel bir konsept oluşturuyor. Doğu Garajı Projesi, Nekropol Çarşısı Ali Çetinkaya ve Şarampol Cadde düzenlemeleri, Balbey Projesi ile kent merkezi cazibe alanı haline gelecek. Bundan en çok esnaf yararlanacak. Kendisi de 2014 te aday olduğunda ‘Bu turist bu çarşıya gelecek bu dükkana girecek’ dedi ve yapmış olduğu çalışmalarla bunu ispatladı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, yönetimim ve tüm esnaf sanatkarlarımız adına teşekkür ediyorum.”

Adlıhan Dere, Başkan Türel’e esnafa desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.