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22 Haziran 2017 19:36

Etame Mbilla, Alanyaspor’da

Alanyaspor, yeni sezon öncesi ilk imzayı Antalyaspor’dan ayrılan santrfor Etame Mbilla’ya attırdı.

Etame Mbilla, Alanyaspor’da

22 Haziran 2017 19:36

28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Son 2 sezonda Antalyaspor’da forma giyen Mbilla, Süper Lig’de 49 maçta forma giyerken, 11 gol atıp 5 asist yaptı. Mbilla daha önce Kamerun ekiplerinden Union Douala, Adanaspor, Azerbaycan’ın Hazar Lenkeran, Samsunspor ve Antalyaspor takımlarında forma giydi.


Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçen sezon Antalyaspor’da forma giyen Etame Mbilla’nın kişiliği ve futbolculuğuyla beğendikleri bir futbolcu olduğunu söyledi. Antalyaspor’dan ayrıldıktan sonra birçok kulübün kendisine teklifte bulunduğunu ancak Alanyaspor’u tercih ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Mbilla bildiğimiz bir oyuncu. Alanya’da başarılı olacağına inanıyoruz. Kazasız ve belasız bir sezon diliyorum” dedi.



“Antalya şehrinin ikinci ailesi olan Alanyaspor’a geldim”


Kamerunlu futbolu Mbilla ise, “Eski takım arkadaşlarıma, teknik ekip ve yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Oradaki görevimi tamamladım. Artık yeni bir macera ve başarılar için Antalya şehrinin ikinci ailesi olan Alanyaspor’a geldim. Bana olan ilgiden dolayı başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Transferde büyük emeği vardı” diye konuştu.




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