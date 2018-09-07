Türkiye’ye yeni atanan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa,

“Antalya’dan turizm konusunda öğreneceğimiz çok şey var. Hem konaklama hem de turizm personelinin eğitimi konusunda eksiğimiz çok” dedi.

6-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen CM EXPO-2018 İş İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı nedeniyle Antalya’da bulunan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa ve Elçi Müsteşar

Abdela Gultamo Nuri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz’in ev sahipliği yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ve sosyal ilişkiler görüşüldü. Büyükelçi Barkessa, iki ülkenin stratejik partner olmalarının yanı sıra, tarihten gelen köklü bir geçmişe de sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’ye geçen hafta gelmesine karşın Türkiye hakkında önemli bir bilgi birikimine sahip olduğunu anlatan Barkessa, “Etiyopya’ya 16. yüzyıldan itibaren Türk kaşifler gelmiş, birçok Etiyopyalı genç Osmanlı ve Türkiye tarihine aşinadır” ifadesini kullandı.

Türk yatırımcıların Etiyopya’da özellikle tekstil alanında önemli yatırımları bulunduğunu belirten Büyükelçi Barkessa, “Türk firmaların özellikle istihdam yaratmada ve işsizliği azaltmada önemli katkıları var. Etiyopya’nın kalkınmasında Türkiye’nin çok büyük bir rolü var ancak bu yeterli değil. Daha fazla Türk şirketinin Etiyopya’da yatırım yapmasını arzu ediyoruz” dedi.

Etiyopya’daki yatırım olanakları hakkında bilgiler veren Barkessa, “Birinci önceliğimiz tekstil. Etiyopya pamuk yetiştirme açısından çok verimli topraklara sahip, ancak işleme konusunda gerekli yatırımlara sahip değiliz. 100 milyonu aşan nüfusumuzun yüzde 75’i genç, eğitimli ve kolay öğrenebilirler. Tarımsal işleme, gıda işleme, yemeklik yağların üretimi, et ve hayvansal ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yatırım ihtiyacı bulunuyor. Etiyopya, büyükbaş hayvan nüfusu bakımında dünyada 10’uncu, Afrika kıtasında birinci sırada. Hammaddemiz var ama işleyemiyoruz. Bu konu ciddi bir deneyim gerektiriyor” diye konuştu.

Etiyopya’nın ABD ve Avrupa Birliği’ne ihracatta tercihli ülke konumunda olduğunu da vurgulayan Büyükelçi Barkessa, “ABD ve AB’ye gümrükten muaf ve kotasız ihracat haklarımız var. Yine yatırımcılara önemli vergi avantajları ve kolaylıklar sağlıyoruz” dedi.

"Antalya’dan turizm konusunda öğreneceğimiz çok şey var"

Madencilik, inşaat ve enerji üretimi konusunda da teknolojiye ve yatırıma ihtiyaç olduğunu belirten Büyükelçi Barkessa, ayrıca turizm alanında da büyük bir potansiyel bulunduğunu ancak konaklama sektöründe yeterli yatırım olmadığını ve iş gücü eksikliği olduğunu söyledi. Turizmde Antalya’yı kendilerine örnek aldıklarını belirten Barkessa, “Antalya’dan turizm konusunda öğreneceğimiz çok şey var. Hem konaklama, hem de turizm personelinin eğitimi konusunda eksiğimiz çok” ifadesini kullandı.

Etiyopya’nın tarihi, arkeolojik ve doğal güzellikleri olduğunu fakat turizm altyapısının istenen düzeyde olmadığını belirten Büyükelçi, otel yatırımları, turizm konusunda bilgi transferi gibi konularda da Antalya ile işbirliğinden memnun olacaklarını iletti.

ATSO Başkan Yardımcısı Deniz: "İşbirliğine hazırız"

ATSO Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz, konuklarına ATSO’nun faaliyetlerinin yanı sıra, Antalya ekonomisi hakkında bilgiler verdi. ATSO’nun 136 yıllık geçmişi ve 45 bin üyesiyle Türkiye’nin en köklü odalarından biri olduğunu anlatan Deniz, odaya kayıtlı 3 bin civarında yabancı şirket bulunduğunu, bunların içinde Etiyopyalı firmanın bulunmadığını söyledi. ATSO’nun üyelerini yurt dışı pazarlara açmak için birçok proje yürüttüğünü ve çok sayıda uluslararası oda ile işbirliği yaptıklarını belirten Deniz, “Antalya turizm ve tarım sektörlerinde Türkiye’nin lider kenti. Çevreci ve güçlü bir sanayimiz var. Antalya Serbest Bölgesi dünyanın en önemli lüks yat üretim merkezlerinden biri. Son yıllarda EXPO 2016 ve G20 gibi dünya çapında organizasyonlara evsahipliği yaptık. Elbette üyelerimizi dış pazarlara açmak istiyoruz. Etiyopya ile ticaretimize baktığımızda susam, kahve, çay, baharat ithal ettiğimiz, demir-çelik ve plastik ürünleri ihraç ettiğimiz görülüyor. İki ülkenin stratejik ortak olduğu düşünüldüğünde bu ticaret hacmi yeterli değil. Bu bağları birlikte kuvvetlendirebiliriz. Biz Oda olarak her türlü işbirliğine hazırız. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ATSO Başkan Yardımcısı Deniz, ziyaretin anısına Büyükelçi Barkessa’ya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir tabloyu ve Zeytinpark ürünlerini içeren hediye setini takdim etti.