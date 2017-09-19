Eto’o’dan Çalımbay’a teşekkür

Kamerunlu golcünün sosyal medya hesabından Türkçe olarak yayımladığı mesaj kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Geçtiğimiz sezonun 7. haftasında takımın başına geçen ve Antalyaspor’a lig tarihinin en yüksek puanını kazandıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu sene alınan kötü sonuçların ardından 5. haftada oynanan Kayserispor maçının ardından görevini bıraktı. Antalyaspor yönetimiyle görüşen ve karşılıklı anlaşma sonunda görevinden ayrılan Rıza Çalımbay’a takım kaptanı Samuel Eto’o’dan teşekkür geldi. 36 yaşındaki futbolcu, Çalımbay ile yan yana ve birbirlerine sarılmış halde oldukları bir fotoğrafın altına Türkçe olarak yayımladğı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba baba; dün basında gördüğüm haberlerde üzülerek, takımdan ayrıldığını öğrendim. Birlikte Çalıştığımız tüm bu zaman zarfında seninle çalışmak benim için bir zevkti. Takımımız çok zor bir dönemden geçerken geldin ve kendi hakettiğimiz seviyemize gelmemizi sağladın. Senin önderliğinde, takım olarak Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına imza attık. Tüm bunlar için sana; takımımız ve kendi adıma teşekkür ediyor, devam edecek olan profesyonel hayatında tüm kalbimle başarılar diliyorum.

Görüşmek üzere...adrénaline.”

Takım kaptanı Eto’o’nun yaptığı paylaşım kısa sürede yaklaşık 4 bin beğeni ve çok sayıda da yoruma aldı.