Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 13:56

Eto’o’dan Çalımbay’a teşekkür

Alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay’a takım kaptanı Samuel Eto’o’dan teşekkür geldi.

Eto’o’dan Çalımbay’a teşekkür

19 Eylül 2017 13:56

Kamerunlu golcünün sosyal medya hesabından Türkçe olarak yayımladığı mesaj kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.


Geçtiğimiz sezonun 7. haftasında takımın başına geçen ve Antalyaspor’a lig tarihinin en yüksek puanını kazandıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu sene alınan kötü sonuçların ardından 5. haftada oynanan Kayserispor maçının ardından görevini bıraktı. Antalyaspor yönetimiyle görüşen ve karşılıklı anlaşma sonunda görevinden ayrılan Rıza Çalımbay’a takım kaptanı Samuel Eto’o’dan teşekkür geldi. 36 yaşındaki futbolcu, Çalımbay ile yan yana ve birbirlerine sarılmış halde oldukları bir fotoğrafın altına Türkçe olarak yayımladğı mesajda şu ifadelere yer verdi:


“Merhaba baba; dün basında gördüğüm haberlerde üzülerek, takımdan ayrıldığını öğrendim. Birlikte Çalıştığımız tüm bu zaman zarfında seninle çalışmak benim için bir zevkti. Takımımız çok zor bir dönemden geçerken geldin ve kendi hakettiğimiz seviyemize gelmemizi sağladın. Senin önderliğinde, takım olarak Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına imza attık. Tüm bunlar için sana; takımımız ve kendi adıma teşekkür ediyor, devam edecek olan profesyonel hayatında tüm kalbimle başarılar diliyorum.


Görüşmek üzere...adrénaline.”


Takım kaptanı Eto’o’nun yaptığı paylaşım kısa sürede yaklaşık 4 bin beğeni ve çok sayıda da yoruma aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç