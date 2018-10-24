İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ev değil uyuşturucu deposu

Antalya’da evinde 132 kilo esrar depolayan şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Antalya'da evinde 132 kilo esrar depolayan şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Esrarlar, yatakların altındaki hurçların arasında dedektör köpek tarafından bulunurken, şüpheli emniyetten çıkartılırken gazetecilere ‘iyi çek' deyip tepki gösterdi.


Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde uyuşturucu sakladığı öğrenilen A.Ç. isimli bir şahsın Kepez ilçesindeki evine dün operasyon düzenledi. Dedektör köpek "Tony” eşliğinde gerçekleşen operasyonda evde yapılan aramalarda, yatak altındaki hurçların içerisine gizlenmiş 132,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan şüpheli A.Ç. emniyetten çıkartılırken gazetecilere ‘iyi çek' deyip tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.