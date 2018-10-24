Ev değil uyuşturucu deposu

Antalya'da evinde 132 kilo esrar depolayan şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Esrarlar, yatakların altındaki hurçların arasında dedektör köpek tarafından bulunurken, şüpheli emniyetten çıkartılırken gazetecilere ‘iyi çek' deyip tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde uyuşturucu sakladığı öğrenilen A.Ç. isimli bir şahsın Kepez ilçesindeki evine dün operasyon düzenledi. Dedektör köpek "Tony” eşliğinde gerçekleşen operasyonda evde yapılan aramalarda, yatak altındaki hurçların içerisine gizlenmiş 132,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli A.Ç. emniyetten çıkartılırken gazetecilere ‘iyi çek' deyip tepki gösterdi.